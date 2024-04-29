Aile bağlarına değer verenler için akrabalık ilişkileri oldukça önemlidir. Aile kavramına bakıldığında, aynı evi, hayatı paylaşan ve birbirlerine yakından bağlı olan insanları tanımladığı görülür. Söz konusu ilişki, kan bağı, evlilik ve evlat edinme sayesinde gerçekleşir. Toplumu oluşturan en küçük birim olan ailelerin, akrabaları ve onlarla olan ilişkileri de oldukça önemlidir. Bu nedenle, yeğen kime denir, yeğen ve kuzen aynı mı bilinmelidir.

Yeğen Kime Denir?

Akrabalık ilişkileri, kan bağı olan veya evlilik sayesinde yakın olanlar arasındaki dayanışmayı güçlendirir. Aile içindeki sevgi, birlik ve beraberliğin yanı sıra akrabalarla da aynı şekilde yakın olmak gerekir. Aynı evin içinde yaşayan çekirdek aileler birinci dereceden akrabadırlar. Bunun haricinde, kan bağı olan veya evlenme yoluyla birleşilen herkes ikinci dereceden yakındır.

Yeğenler de ikinci dereceden akrabalar arasında yer alır. Bir kişinin kardeşinin çocuğu, o kimsenin yeğenidir. Aynı şekilde, eşinin kardeşinin çocuğu da yeğen olarak kabul edilebilir. Halk arasında kuzen ve yeğen ifadeleri sıklıkla karıştırılsa da ikisi aynı anlamda değildir. Kuzen, büyükanneleri ile büyükbabaları aynı olan kişilerdir. Amca, dayı, hala ve teyze çocukları birbirlerinin kuzenidir.

Yeğen Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Eski Türkçe'deki "yigen" kelimesinden türeyen yeğen sözcüğü, bir kişinin kardeşinin çocuğunu ifade eder. Halk arasında yaygın olarak kullanılan bu ifade, bazen kan bağı bulunmayan ve yaşça küçük olan kişilere hitap etmek için de kullanılır. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yeğen tanımına bakıldığında, şu anlamlara geldiği görülür.

-Kardeş, amca, hala, dayı ve teyzenin çocuğu.

-İleri yaştaki kişilerin, kendilerinden yaşça küçük olanlara hitap sözü.