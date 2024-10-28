Yeğenim planlı bir cinayete kurban gitti

Karaman'da okuduğu lisede A.G. (17) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Mehmet Eren Parlak'ın (17) amcası Yusuf Parlak, "Bu olayın planlı olduğunu düşünüyoruz. Yeğenimi öldüren kişi olaydan birkaç gün önce, 'Ben kimseden korkmuyorum, seni toprağa gömeceğim' demiş" diye konuştu.25 Ekim'de Karaman Vali Hakkı Teke Spor Lisesi'nde yaşanan olayda, 11. sınıf öğrencisi A.G., aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan 11. sınıf öğrencisi Mehmet Eren Parlak'ı okulda tabanca ile vurarak öldürdü. Polis olan dayısının tabancası ile cinayeti işlediği ortaya çıkan A.G., tutuklandı.Anne ve babası ayrı olduğu için 5 yaşından bu yana sevgi evlerinde kaldığı öğrenilen Mehmet Emre Parlak'ın amcası Yusuf Parlak, "Yeğenim başarılı bir sporcu veya spor hocası olmak istiyordu. Başarılı olup kendisi gibi sevgi evlerinde kalan veya ihtiyaç sahibi çocukların elinden tutacağını söylüyordu. 'Okuyacağım, okulu bırakmayacağım' derdi. Kavgayı sevmeyen biriydi. Olayı duyunca kendimizi kaybettik. Okulda böyle bir olay nasıl olur anlam veremedik. Nasıl olur da okula silah getirip böyle bir cinayeti işleyebilir. Biz bu olayın planlı olduğunu düşünüyoruz" dedi. Parlak, "Olaydan birkaç gün önce de yeğenimi tehdit etmiş. 'Ben kimseden korkmuyorum, seni toprağa gömeceğim' demiş. Dediğini de yaptı. Aslan gibi çocuğu toprağa koydu. O katilin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.