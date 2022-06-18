Haberler Yaşam Haberleri Yeknesak ne demek? 2022 YKS TYT sınavında geçen yeknesak kelimesinin anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 18.6.2022 14:31

Yeknesak ne demek? 2022 YKS TYT sınavında geçen yeknesak kelimesinin anlamı nedir?

Yeknesak ne demek? 2022 YKS TYT sınavında geçen yeknesak kelimesinin anlamı nedir?

Yeknesak ne demek sorusu; bugün düzenlenen TYT sınavının ardından sınava giren adayların gündem konusu halini aldı. Sorunun doğru cevabını merak eden adaylar; yeknesak ne demek diye merak ediyor. 2022 YKS TYT sınavında geçen yeknesak kelimesinin anlamı nedir? İşte bu kelimenin doğru yazılışı…

Yeknesak ne demek sorusunun yanıtı, 2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavının ardından gündem konusu oldu. Türkçe'deki bir sorunun şıkları arasında yer alan Yeknesak kelimesinin anlamı; adayların gündemine oturdu. Peki, 2022 YKS TYT sınavında geçen yeknesak kelimesinin anlamı nedir? İşte 2022 YKS TYT sınavında geçen yeknesak kelimesinin anlamı…

YEKNESAK NE DEMEK?

Yeknesak kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Yeknesak, Farsça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre yeknesak kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Tekdüze

YEKNESAK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Belki de dünyanın hayatı bizimkinden daha monoton, daha yeknesak ve bilhassa daha tekrarlıdır.

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Yeknesak ne demek? 2022 YKS TYT sınavında geçen yeknesak kelimesinin anlamı nedir?
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