Yelkenli tekneye dev operasyon: 158 kilo esrar ele geçirildi!

Giriş Tarihi: 8.05.2026 09:55

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda 158 kilo 664 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

DHA Yaşam
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edilen bir yelkenli tekneye, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarının desteğiyle Ayvalık ilçesi Altınoluk açıklarında önceki gün operasyon düzenlendi.

8 GÖZALTI

Balıkesir polisinin de destek verdiği operasyonda yapılan aramada teknede, 158 kilo 664 gram esrar ele geçirildi. 8 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Serenay Korkusuz - Editör

