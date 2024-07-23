Yem karma makinesine düşen genç hayatını kaybetti

Develi İlçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde ailesi hayvancılık yapan Fatih Çorlu hayvanlar için yem hazırladığı sırada canından oldu. Yem karma makinesini çalıştıran Fatih Çorlu bir süre sonra dengesini kaybederek makinenin içerisine düştü. Yakınları tarafından fark edilerek durdurulan makineden çıkarılan Fatih Çorlu için olay yerine 112 ekibi çağrıldı. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Fatih Çorlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Fatih Çorlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



