Yem karma makinesinin içine düşen 26 yaşındaki işçi öldü

Boztepe ilçesine bağlı Merkez Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan bir mandırada çalışan yabancı uyruklu 26 yaşındaki M.M.İ yem karma makinesinin içine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Durumu fark eden çalışma arkadaşları, olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Talihsiz işçinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.