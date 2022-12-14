Haberler Yaşam Haberleri Yemek kartları marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları marketlerden kalkıyor mu, market yasağı geldi mi, kullanılamayacak mı?
Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:25 Son Güncelleme: 14.12.2022 14:25

Yemek kartları marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları marketlerden kalkıyor mu, market yasağı geldi mi, kullanılamayacak mı?

Bazı işyerlerinin çalışanlarına sağladığı yemek kartları ile ilgili yeni karar ülke gündeminde yer alan konular arasında bulunuyor. Bugün gündeme gelen konu sonrası Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bu kapsamda “Yemek kartları marketlerden kalkıyor mu, market yasağı geldi mi, kullanılamayacak mı?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte yemek kartları ile ilgili uygulamaya geçecek düzenlemenin detayları…

Yemek kartları marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları marketlerden kalkıyor mu, market yasağı geldi mi, kullanılamayacak mı?

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yemek kart zorunluluğunun kalkacağı ve nakdi destek olarak da verilebileceği duyurusuyla birlikte bu kartların marketlerdeki kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme masaya yatırıldı. Çeşitli iddialar sonrası Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den açıklama geldi. Bu gelişmeyle beraberi ise binlerce çalışan ve işveren "Yemek kartları marketlerden kalkıyor mu, market yasağı geldi mi, kullanılamayacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte yemek kartlarıyla ilgili açıklamanın detayları.

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YEMEK KARTLARI MARKETLERDE KULLANILAMAYACAK MI?

Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Öner Piyade, şunları kaydetti:

"Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir."

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, "Yemek kartlarında değişen bir şey yok." dedi.

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Yemek kartları marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları marketlerden kalkıyor mu, market yasağı geldi mi, kullanılamayacak mı?
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