1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yemek kart zorunluluğunun kalkacağı ve nakdi destek olarak da verilebileceği duyurusuyla birlikte bu kartların marketlerdeki kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme masaya yatırıldı. Çeşitli iddialar sonrası Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den açıklama geldi. Bu gelişmeyle beraberi ise binlerce çalışan ve işveren "Yemek kartları marketlerden kalkıyor mu, market yasağı geldi mi, kullanılamayacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte yemek kartlarıyla ilgili açıklamanın detayları.