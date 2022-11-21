Yemek kuryesi sahte para çetesini yakalattı

İstanbul Emniyeti Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması bir yemek firmasında kurye olarak çalışan Harun K.'nın şikâyeti üzerine açıldı. 15 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi Amirliği'ne giden Harun K., Kadıköy İlçesi Rasim Paşa Mahallesi Akif Bey Sokak üzerindeki bir adrese 180 liralık yemek siparişi götürdüğünü, siparişi teslim alan kişinin kendisine 300 lira ödeme yaptığını ve para üstünü bahşiş olarak verdiğini ifade etti. İş yerine gittiğinde paraların sahte olduğunu fark ettiklerini söyleyen Harun K. hemen şikâyetçi oldu. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Polisleri detaylı bir inceleme başlattı. Olayın yaşandığı daireden çıkan Ömer Ş. (32) isimli kişinin üzerinde 100 liralık dört adet sahte banknot bulundu. Ömer Ş. gözaltına alındı. Adres için de arama kararı çıkarıldı. Halil Ç. (47), Gökhan Ç. (26), Sermet D. (46) ve Yasmin K. (28) isimli dört kişi de dosyaya bakan Örgütlü Suçlar Savcısı'nın talimatı üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı.

TOPLAMDA 93 SUÇ KAYITLARI VAR

Şüphelilerin "Sahte Para Çetesi" üyesi oldukları ve hazırladıkları sahte paraları alışveriş yaptıkları bazı noktalarda kullanarak piyasaya sürdükleri iddia edildi. Söz konusu adreste yapılan aramalarda; parçalar halinde 51,59 gram Eroin maddesi, 27 kapsül "Antidepresan" hap, bir fişek, 100 liralık 42 adet sahte banknot, 50 liralık bir adet sahte banknot ve 200 Euroluk bir adet sahte banknot ele geçirildi. Yasmin K. isimli şüphelinin "Basit Yaralama" suçundan arandığı ortaya çıktı. 26'sı "Parada Sahtecilik" olmak üzere "Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Yağma, Yankesicilik, İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Evden Hırsızlık, Açıktan Hırsızlık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek, Nitelikli Hırsızlık ve Rüşvet" suçlarından ötürü toplamda 93 suç kayıtları bulunan beş çete üyesi de Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sahte parayı Yasmin K.'ya verdiği saptanan Halil Ç. ve Gökhan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.