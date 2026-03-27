Yemek pişirmek demansı önlüyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Japon araştırmacılar yemek pişirmek gibi düşük yoğunluklu aktivitelerin beyindeki sinirsel bağları güçlendirdiğini ortaya koydu. Haftada sadece bir kez fiziksel aktiviteye vakit ayırmanın demans riskini yüzde 17 oranında azaltıyor. Uzmanlar, ağır egzersizler yerine düzenli ve keyifli hareketin beyin sağlığını korumada ilaç kadar etkili olduğunu vurguluyor. Bu basit alışkanlık, Alzheimer gibi hastalıklara karşı güçlü bir bariyer oluşturuyor. Hareketsiz yaşamın risklerini kıran düzenli rutin zinde bir hafıza için en düşük maliyetli reçeteyi sağlıyor.