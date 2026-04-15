Yemek yapmayan eşini başından vurarak öldürdü

Kahramanmaraş'ta Mevlüt Kurt (38), tartıştığı eşi Fatma Kurt'u (32) tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Kurt ile eşi Fatma Kurt arasında yemek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Mevlüt Kurt, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Kurşunların başına isabet ettiği kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Mevlüt Kurt'un, bir süre sonra avukatlarıyla birlikte jandarma karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi.