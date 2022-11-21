Yemek Yemek Abdesti Bozar Mı? Bir Şey Yiyince ve İçince Abdest Bozulur Mu?

Vücudun herhangi bir yerinden irin, kan ya da herhangi bir maddenin çıkmasının abdest bozduğu bilinen bir gerçektir. Bunun yanı sıra bayılma, sarhoş olma gibi şuur kaybına yol açan durumlar da abdestin bozulmasına neden olan durumlar arasında yer alır. Peki, yemek yemek abdesti bozar mı ya da bir şey yiyince ve içince abdest bozulur mu? Yazımızın devamında yemek yiyince abdest bozulur mu sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Yemek Yemek Abdesti Bozar Mı?

Ateşte ısınmış ya da pişmiş herhangi bir şeyi yemek ve içmek abdesti bozmaz. Dört mezhep imamına göre de, ateşte pişen yemekleri yemekten abdest bozulmaz. Bu nedenle de yeniden abdest almak gerekmez. Konu ile ilgili hadis işe şu şekildedir:

"Rasülullah (asm) bir koyunun (pişmiş olan) küreğini(n etini) yedi. Sonra abdest almadan namaz kıldı." (Buhari, Vudu 30; Müslim, Hayz 91; Ebu Davud, Taharet 74; Muvatta, Taharet 19; Ahmed b. Hanbel, 1/267,366, 2/389; İbn Mace, Taharet 66)

Ateşte pişen bir şeyi yemek ve içmekten dolayı abdest bozulmaz fakat yine de abdest almak isteyen kişi, bunu bilerek yeniden abdest alırsa bir sakıncası da olmaz.