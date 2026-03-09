Yemek yerken dudağını böcek ısırdı

Taksim'de kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giden bir kişi yemek yemeye başladı. Lokmayı ağzına götürdüğü sırada yemeğin içinden çıkan böcek adamın dudağından yaralanmasına neden oldu. Hastaneden sağlık raporu alan kişi işletmeden şikâyetçi oldu. Olay, 4 Mart'ta Beyoğlu'nda meydana geldi. Bir kişi kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giderek yemeğe oturdu. Siparişler geldikten sonra yemek yemeye başlayan adam dudağında bir acı hissetti. Adam yemeği kontrol ettiğinde içerisinde böcek olduğunu gördü.

Bunun üzerine böceğin fotoğrafını çeken adam, önce hastaneye giderek sağlık raporu aldı; ardından da emniyete giderek şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı.İfadesi alınan iş yeri sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. İş yeri hakkında hijyen denetimi yapılması için işlem başlatıldı. DHA