Yemek yerken öldürüldü

Adana'da kokoreç tezgahında yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Abdulbasit Çamsar (17), başından vurularak öldürülürken kokoreç tezgahının sahibi Halil Altın ise bacağından yaralandı. Cinayetten sonra kaçıp kayıplara karışan katil zanlısı polis tarafından aranıyor.

TEZGAHTA YEMEK YERKEN

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Kokoreç-şırdan satan iş yerine gelen Abdulbasit Çamsar, dışarıya kurulu tezgahta yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Abdulbasit Çamsar başından, işletme sahibi Halil Altın ise bacağından yaralanırken, şüpheli motosikletle kaçtı.

POLİS KATİL ZANLISINI ARIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan Çamsar ile ayağından yaralanan Altın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çamsar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Halil Altın'ın tedavisininse sürdüğü öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisin, olayla ilgili incelemesi devam ediyor.