Haberler Yaşam Haberleri Yemek yiyen üniversite hocası maganda kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 16.04.2026 20:32

Balıkesir'de bir iş yerine ateş açıldı. O sırada kurşunlardan biri dürümcüde yemek yiyen üniversite öğretmeni Semih Kaçmaz’a isabet ederken, Kaçmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta bulunan markete silahla ateş etti. O sırada kurşunlardan biri marketin yanındaki bulunan dürümcüde yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti. Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaçmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Semih Kaçmaz'ın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

