Yemekteyiz ’de 200 bin TL kazanan yarışmacı açıklanıyor! Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında heyecan devam ediyor. Haftanın finalinde, farklı yarışmacıların mücadele ettiği programda kazanan isim netleşecek. Bugün Ergül Gümüşay, belirlediği menüyü verilen süre içinde hazırlayacak. Arkadaşlarının oyları ve Zuhal Topal'ın oylarıyla 200 bin TL'yi kazanan netleşecek. Peki, Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi kim oldu, büyük ödül kimin olacak?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli olacak. Henüz kazanan açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Dilan Akçelik

Safiye İşeri

Asil Arabacıoğlu

Korhan Songelen

Ergül Gümüşay