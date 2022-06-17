Yemekteyiz kim kazandı? 17 Haziran 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL ödülü kim aldı?

Program sonunda Esma Hanım'ın diskalifiye olduğu açıklandı. Topal;

"Bizim başımıza ilk kez gelen bir şey bu. Kendisi şu dakikadan itibaren programda olmayacak. Onun bugüne kadar sizlere vermiş olduğu puanlar silinecek. Diğer yarışmacıların verdiği puanlar üzerinden bir hesaplama yapılıp, o puanlar ve benim puanlarım toplamında birinci belirlenecek. Onu evine bırakmak isteyen ulaştırma görevlisine de hakaretler etmiş. Bunun bir yaptırımı olacak" dedi.