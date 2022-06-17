Yemekteyiz kim kazandı? 17 Haziran 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL ödülü kim aldı?

"Yemekteyiz kim kazandı?" sorusu bu hafta da Cuma günü yanıt aramaya başladı. Zuhal Topal, yarışmadan bir yarışmacıyı uygunsuz tavırlarından dolayı diskalifiye ederken o yarışmacının verdiği puanlar iptal edilecek. Topal, yarışmacıyla ilgili olarak bunun bir yaptırımı olacak dedi. Bugün Yemekteyiz kazananı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 17 Haziran 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte kazanan yarışmacı…
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz bu hafta kazananı henüz açıklanmadı. 17 Haziran 2022 cuma günkü bölümde haftanın birincisi açıklandığında haberimizde olacak.
Geçen haftanın sonuçlarını ve diskalifiye olan ismi görmek için…
YEMEKTEYİZ'DE DİSKALİFİYE ŞOKU!
Bu haftanın yarışmacıları arasında bulunan Esma Ateş yaptığı yorumlar ve verdiği puanlarla dikkat çekmişti. İsmet Bey'in yaptığı salatayı tatmak istemeyen Esma Hanım Zuhal Topal'dan tepki aldı.
"Yemek zorundasın" diyerek uyarılan yarışmacı "Bir kaşık aldım, tamam mıdır?" deyince tansiyon yükseldi. Yarışmacı masayı terk edince Zuhal Topal oldukça sinirlendi.
Program sonunda Esma Hanım'ın diskalifiye olduğu açıklandı. Topal;
"Bizim başımıza ilk kez gelen bir şey bu. Kendisi şu dakikadan itibaren programda olmayacak. Onun bugüne kadar sizlere vermiş olduğu puanlar silinecek. Diğer yarışmacıların verdiği puanlar üzerinden bir hesaplama yapılıp, o puanlar ve benim puanlarım toplamında birinci belirlenecek. Onu evine bırakmak isteyen ulaştırma görevlisine de hakaretler etmiş. Bunun bir yaptırımı olacak" dedi.