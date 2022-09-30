Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? TV8 ile 30 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi puan durumu sonucunda, diğer yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan aldığı puan ile en fazla puanı toplayan isim oluyor. Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu bugün de araştırılmaya başladı. 50 bin TL için yarışan isimlerden birisi büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, 30 Eylül bugün Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, puan durumu nasıl? İşte, yanıtlar…