Haberler Yaşam Haberleri Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? TV8 ile 30 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu
Giriş Tarihi: 30.9.2022 16:07

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? TV8 ile 30 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu

Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu final günüyle birlikte arama geçmişlerindeki yerini aldı. Kazanan 50 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor. Yeni sezona başlayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz finali bu hafta da heyecanını kaybetmedi. Peki, TV8 ile 30 Eylül Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu hangi yarışmacı? İşte, haftanın puan durumu ve kazanan yarışmacı…

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? TV8 ile 30 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi puan durumu sonucunda, diğer yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan aldığı puan ile en fazla puanı toplayan isim oluyor. Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu bugün de araştırılmaya başladı. 50 bin TL için yarışan isimlerden birisi büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, 30 Eylül bugün Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, puan durumu nasıl? İşte, yanıtlar…

30 EYLÜL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Puanlamanın ardında belli olan haftanın birincisi henüz açıklanmadı.

Kazanan yarışmacı açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (26-30 EYLÜL 2022)

1.gün yarışmacısı: Süleyman Bey

2.gün yarışmacısı: Melek Hanım

3. gün yarışmacısı: Reşat Bey

4. gün yarışmacısı: Tuğba Hanım

5. gün yarışmacısı: Murat Can Bey

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Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? TV8 ile 30 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu
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