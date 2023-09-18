Yenen Balık Türleri Nelerdir? Yenen Balık Çeşitleri, İsimleri Ve Mevsimleri

Yenen balık çeşitleri isimleri ve mevsimleri çıkarıldıkları bölgeye göre farklılık gösterir. Aynı zamanda balıkların yumurtalama dönemleri tüketilme ve çıkarılma zamanlarının farklı olmasına neden olabilir. Böyle durumlarda yenen balık türlerini araştırırken en iyi hangi mevsimde tüketildiğini de bilmek gerekiyor. Yenen balık türleri nelerdir sorusuna ise birçok farklı balık türünün ismini sayarak yanıt vermek mümkün olabiliyor.

Yenen Balık Türleri Nelerdir?

Balık hem faydalı hem de lezzetli olduğundan birçok kişi tarafından sevilerek tüketilir. Ancak tüketirken mevsimine önem vermek gerekir. Aylara göre tüketilebilecek balık türleri şunlardır:

Ocak: Ocak ayında en çok tüketilen palamut, istavrit, lüfer ve uskumru balığıdır. Bunların yanında kefal, kırlangıç, tekir ve çinekop balıklarını tüketmek de mümkündür.

Ocak ayında en çok tüketilen palamut, istavrit, lüfer ve uskumru balığıdır. Bunların yanında kefal, kırlangıç, tekir ve çinekop balıklarını tüketmek de mümkündür. Şubat: Kalkan balığı için başlangıç ayıdır. Gümüş, hamsi, mersin, kefal, torik ve levrek balıkları tüketilebilir.

Kalkan balığı için başlangıç ayıdır. Gümüş, hamsi, mersin, kefal, torik ve levrek balıkları tüketilebilir. Mart: Bu ayda mezgit, izmarit, gümüş, kalkan, kaya balığı, levrek ve yayın balığı tüketilebilir.

Bu ayda mezgit, izmarit, gümüş, kalkan, kaya balığı, levrek ve yayın balığı tüketilebilir. Nisan: Bu ayda ise gümüş, izmarit, mersin, barbun, levrek, kefal ve kaya balığı tüketilebilir. En çok mercan, levrek ve kalkan balıkları tüketilir.

Bu ayda ise gümüş, izmarit, mersin, barbun, levrek, kefal ve kaya balığı tüketilebilir. En çok mercan, levrek ve kalkan balıkları tüketilir. Mayıs: Mayıs ayında mercan, mersin, mezgit, levrek, kaya balığı izmarit çok tercih edilmektedir.

Mayıs ayında mercan, mersin, mezgit, levrek, kaya balığı izmarit çok tercih edilmektedir. Haziran: Akya, mercan, kaya balığı, orkinos, orfoz, sardalya çok fazla tüketilmektedir.

Akya, mercan, kaya balığı, orkinos, orfoz, sardalya çok fazla tüketilmektedir. Temmuz: Çinekop, sarıağız, akya, orkinos, kaya balığı, sinarit sevilen balık türleri arasında yer almaktadır.

Çinekop, sarıağız, akya, orkinos, kaya balığı, sinarit sevilen balık türleri arasında yer almaktadır. Ağustos: Çinekop, sinarit, orkinos, sarıkanat önemli lezzetler arasında bulunur.

Çinekop, sinarit, orkinos, sarıkanat önemli lezzetler arasında bulunur. Eylül: Sardalya ve kılıç en çok tüketilen balık türleri arasında yer alır. Aynı zamanda barbun, lüfer, kolyoz, izmarit, çipura, kılıç ve kırlangıç balıkları da sevilen tatlar arasındadır.

Sardalya ve kılıç en çok tüketilen balık türleri arasında yer alır. Aynı zamanda barbun, lüfer, kolyoz, izmarit, çipura, kılıç ve kırlangıç balıkları da sevilen tatlar arasındadır. Ekim: Balık sezonu için çok hareketli ve canlı bir aydır. Bu ayda palamut, sardalya, tekir, lüfer, levrek, kılıç, çipura, orfoz çok fazla tüketilmektedir.

Balık sezonu için çok hareketli ve canlı bir aydır. Bu ayda palamut, sardalya, tekir, lüfer, levrek, kılıç, çipura, orfoz çok fazla tüketilmektedir. Kasım: Lüfer, orfoz, sarıağız, torik, uskumru, sazan, yayın sevilen lezzetler arasında yer alır. Ancak bu ay lüfer balığının zamanıdır.

Lüfer, orfoz, sarıağız, torik, uskumru, sazan, yayın sevilen lezzetler arasında yer alır. Ancak bu ay lüfer balığının zamanıdır. Aralık: Uskumru balığı çok tüketilir. Bunun yanında palamut, torik ve lüfer de bolca tüketilebilir. Tekir çokça avlanan balıklar arasındadır. Aynı zamanda hamsi için de ideal bir aydır.

En Çok Tüketilen Balık Türleri

Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğundan çıkarılan balık türlerinde çeşitlilik oldukça fazladır. Bundan dolayı tüketiminde oldukça fazla olduğu söylenebilir. En çok tüketilen balık türleri arasında hamsi, barbun, çipura, kırlangıç, levrek, lüfer, uskumru, iskorpit, kalamar gibi balık türleri ilk sıralarda gelmektedir. Bunların yanında sinarit, mezgit, orkinos gibi balıklara da oldukça ilgi gösterilmektedir.