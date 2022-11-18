Yengeç Yemek Haram Mı? Diyanet’e Göre Yengeç Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

Yengeç yemek haram mı sorusu dini hususlarda dikkat çeken, cevabı hayli araştırılan bir konudur. Deniz mahsulleri arasında tüketilen besinlerden birisi olan yengeç caiz mi değil mi tüketen kişiler merak etmektedir. Bizlerde bu yazımızda siz değerli okurlarımız için yengeç helal mi sorusunun yanıtlarını derleyip bir araya getirdik.

Yengeç Yemek Haram Mı?

Müslümanlar dinimiz gereği, Yüce Allah'ın (c.c) bizlere haram kıldığı her türlü eylemden uzak durmaya çalışmaktadır. Bu eylemlerin içine bazı durumlarda yemek içmek gibi eylemler de dahil olabilmektedir. Deniz ürünleri arasında bazı kimseler tarafından tüketilen yengeç, kabuklu deniz hayvanları yenir mi yenmez mi, haram mı helal mi gibi sorularının toplandığı başlıkta incelenmelidir. Çünkü yengeç bir balık türü değil, kabuklu deniz canlısıdır bu nedenle yenilmesi caiz mi değil mi merak edilmektedir.

Yengeç Yemek Caiz Mi?

Allah'ı Teala (c.c) şükürler olsun ki, bizlere sayısız nimetler vermiş türlü güzellikleri layık görmüştür. Ancak bazı hayvanların yenmesi dinimizde yasaklanmış, caiz kabul edilmemiştir. Deniz hayvanları kategorisinde olan yengeç, kabuklu bir su canlısıdır balık değildir. Diyanetin fetvasına baktığımız zaman yengeç yemenin helal ya da haram olarak belirtilmediğini haram kılınan yiyecekler listesinde deniz ürünlerinin olmadığını görmekteyiz. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (sav) 'denizin suyu temiz, ölüsü helaldir' hadisi deniz ürünlerinin hangilerinin yenilebilir olduğu konusunda oldukça geniş bir mahsul çeşidini beraberinde getirmiştir.

Diyanetin verdiği fetvada, Kur'an'ı Kerim'de denizden çıkan ürünlerin helal olduğunun belirtildiği, ancak bazı mezheplerde midye, kurbağa, yengeç gibi hayvanların yenmesinin haram sayıldığını belirtildiğini görmekteyiz. Hanefi mezhebine göre yengeç, midye gibi canlılar balık türüne girmediği için yenmesi haramdır hayvanlardır. Şafii mezhebine göre ise, yengeç zararlı ve yırtıcı bir deniz canlısıdır, bunun yanı sıra hem denizde hem karada yaşayabilen hayvanların haram olduğunu benimsediği için, yengeç yemeyi haram kabul etmiştir, ancak midye, kalamar, karides ise helaldir. Maliki ve Hanbeli mezheplerinde ise bütün deniz mahsullerinin yenmesi helaldir.