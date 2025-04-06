Yengesini ve iki yeğenini öldüren cani amcadan korkunç itiraf: Bahar’a böyle kıymış!

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Mehmet Garip, aile apartmandaki daireler nedeniyle arasının açık olduğu iddia edilen kardeşi Z.G.'nin yaşadığı daireye geldi.
Z.G.'nin dışarıda olduğu sırada Mehmet Garip eve giderek yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip'i tabancayla vurarak öldürdü.
Ağır yaralanan evli ve 1 çocuk annesi Tunalı, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Garip, emniyetteki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Anne ve 2 çocuğu bugün toprağa verilecek.