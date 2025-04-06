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Giriş Tarihi: 6.4.2025 13:02 Son Güncelleme: 6.4.2025 13:02

Yengesini ve iki yeğenini öldüren cani amcadan korkunç itiraf: Bahar’a böyle kıymış!

Tekirdağ Çerkezköy’de yengesi ve iki yeğenini miras nedeniyle tabancayla vurarak hayattan koparan Mehmet Garip, emniyetteki işlemlerin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Garip’in öldürdüğü yengesinin telefonundan annesi gibi Bahar Tunalı’ya mesaj atıp eve çağırdığı ve burada ona da kıydığı öğrenildi.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Yengesini ve iki yeğenini öldüren cani amcadan korkunç itiraf: Bahar’a böyle kıymış!

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Mehmet Garip, aile apartmandaki daireler nedeniyle arasının açık olduğu iddia edilen kardeşi Z.G.'nin yaşadığı daireye geldi.

Z.G.'nin dışarıda olduğu sırada Mehmet Garip eve giderek yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip'i tabancayla vurarak öldürdü.

ANNESİNİN TELEFONUNDAN BAHAR'A MESAJ ATMIŞ

Cani amca, öldürdüğü yengesinin telefonundan aynı apartmanda oturan yeğeni Bahar Tunalı'ya annesi gibi telefondan mesaj atıp eve çağırdı. Mesaj sonrası annesinin yaşadığı daireye çıkan Tunalı'da amcası tarafından tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan evli ve 1 çocuk annesi Tunalı, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Garip, emniyetteki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Anne ve 2 çocuğu bugün toprağa verilecek.

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Yengesini ve iki yeğenini öldüren cani amcadan korkunç itiraf: Bahar’a böyle kıymış!
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