Yeni aldığı motosikletiyle bariyerlere çarpıp öldü

Kaza, sabah saatlerinde Sivas- Kayseri kara yolu üzerinde meydana geldi. Yeni aldığı motosikletiyle arkadaşlarıyla Sivas'tan, Antalya'ya giden Ahmet Demir kontrolündeki motosikletiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Demir sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.