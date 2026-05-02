Yeni Asır’dan Ege yiğitlerine ödül

Türk basın tarihinde yeniliklerin öncüsü olan ve üç asra tanıklık eden Yeni Asır Gazetesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödül Töreni'nde, bu yıl da sektöründe başarılı iş insanları ödüllendirildi.

131 YILDIR TARİHE TANIKLIK EDİYOR

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir açılış konuşmasında, "131 yıl önce başlayan bu yolculuk; savaşlara, krizlere, dönüşümlere ve nice zorluğa rağmen tek bir ilkenin etrafında büyüdü: Doğruyu söylemek ve gerçeğin peşinden gitmek. Bilgi şu anda hiç olmadığı kadar hızlı. Tam da bu noktada konvansiyonel medyanın rolü her zamankinden daha kritik. Gazeteler ilkeleriyle, duruşlarıyla da var olur. Bugün verdiğimiz ödüller azmi, emeği, üretimi ve dimdik durabilme iradesini temsil ediyor" diyerek ödül alanları tebrik etti.

TOPLUMUN HAFIZASI

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Yaklaşık 30 yıl boyunca mensubu olmaktan onur duyduğum Turkuvaz Medya Grubu'nun çatısı altında, her kademesinde görev yaptığım Yeni Asır'ın böyle vizyoner bir organizasyona imza atması benim için gurur" dedi. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da Yeni Asır gibi köklü medya kuruluşlarının sadece haber kaynağı değil, aynı zamanda toplumun hafızası olduğunun altını çizdi. Konuşmanın ardından Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman ile Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Vali Dr. Elban'a günün anısına özel plaket takdim etti.