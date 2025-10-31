YENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 31 EKİM 2025: Resimli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Cuma günü mesajları, bu özel zaman diliminde yoğun ilgi görüyor. Maneviyatı derinden hisseden Müslümanlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in öğütleri ve hadisleriyle günü daha değerli hale getiriyor. Sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında Cuma temalı paylaşımlar kısa sürede yayılıyor. İşte dualarla zenginleştirilmiş, anlam yüklü, duygusal ve görsel olarak desteklenmiş en özel Cuma mesajları ve sözleri…
SEVDİKLERİNİZE GÖNDEREBİLECEĞİNİZ EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Mübarek Cuma'nın rahmeti ve bereketi hayatınızdan eksik olmasın. Dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar!
Bu özel gün, Allah'ın rahmetiyle kalbinizi sarsın ve size huzur versin. Cumanız mübarek, her duası kabul olsun.
Hayat zaman zaman zorlayıcı olabilir; fakat her Cuma yeni bir umut ışığıdır. Bugün ruhunuz huzurla, kalbiniz mutlulukla dolsun. Cumanız mübarek olsun.
Her Cuma, taze bir başlangıçtır. Bugün kalbinizdeki gücü hissedin ve her adımda daha dirençli olun. Allah, her yolculuğunuzu bereketlendirsin. Cumanız mübarek olsun.
Cuma sabahı, kalbinizden yükselen dualarla dolu, huzurlu bir gün geçirmenizi dilerim. Her anınız, bir ömre bedel olsun. Hayırlı Cumalar!
Cumanın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Huzur, sağlık ve mutlulukla dolu bir gün geçirmenizi dilerim. Hayırlı Cumalar!
Hayırlı Cumalar! "Ey iman edenler! Allah'ı çok anın" (Ahzab, 41) ayetiyle gönlünüzü ferahlatın, dualarınız kabul olsun, sevdiklerinizle huzur ve bereket içinde bir gün geçirin.
Rabbim bu Cuma gününde ibadetlerinizi kabul etsin, kalbinize huzur versin ve üzerinize rahmetini indirsin. "Allah'a güvenin; O sizin yeteriniz" (Tevbe, 51).
Cuma günü dualarınızın semaya ulaştığı, kalbinizin ferahladığı bir gün olsun. "Rabbinize yönelin ve O'na tevekkül edin" (Mü'min, 7).
Hayırlı Cumalar! Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, sevdiklerinizle birlikte bereketli ve huzurlu bir gün geçirin. "Allah, sabredenlerle beraberdir" (Bakara, 153).
Bugün bol bol salavat getirin, dualarınızı eksik etmeyin; Rabbim gününüzü hayırla doldursun. "Kim Allah'a tevekkül ederse, O ona yeter" (Talak, 3).
Ve Allah, her türlü zorluktan sonra bir kolaylık yaratır. (Şerh, 94:6). Bu mübarek Cuma'da, zor zamanlarınızda Allah'ın kolaylığını ve rahmetini dilediğiniz her an hayatınıza versin. Dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun.
Allah, her sabah bize yeni bir gün ve yeni bir fırsat verir. Cuma günü, kalbimizi arındırıp Rabbimize yönelmenin, dualarımıza cevap bulmanın en güzel zamanıdır. Rabbim, bu Cuma'da sizlere hayırlı ve bereketli bir gün nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.
Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne iman edin ve O'nun gönderdiği her şeye inanın. O zaman Allah, sizin günahlarınızı örter ve sizi güzel bir şekilde bağışlar. (Ahzab, 33:56). Bu mübarek Cuma'da Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, dualarınız kabul edilsin.
Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: 'Cuma günü, içinde bir an vardır ki, o anda kul, Allah'tan hayır bir şey isterse, Allah ona mutlaka verir.' (Buhari). Rabbim bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin, huzur ve mutluluk getirsin.
Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine kalbimizi sabırla, dilimizi güzel sözle, amellerimizi ihlasla doldur. Cuman mübarek olsun kardeşim.
Rabbim! Gönlümüze huzur, dilimize dua, hayatımıza bereket ver. Bu Cuma duaların kabul, günlerin hayır dolu, yolun aydınlık olsun. Hayırlı Cumalar.
Bu Cuma, yüreğine ferahlık, hayatına güzellik ve umut getirsin. Her dua yeni bir başlangıçtır, unutma. Cuman mübarek olsun.
Allah'ım! Bu kutsal Cuma hürmetine kalplerimize sükun, bedenlerimize sağlık, yuvalarımıza bereket, ömrümüze iyilik ve ahiretimize kurtuluş nasip eyle. Cumanız mübarek olsun.