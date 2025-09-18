Haberler Yaşam Haberleri Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Safi Argapus hayatı ve akademik çalışmaları
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev değişikliği gerçekleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Prof. Dr. Ali Erbaş’ın görev süresinin sona ermesi üzerine yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Atamanın ardından vatandaşlar, “Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir, nereli, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Prof. Dr. Safi Arpaguş hayatı ve akademik çalışmaları hakkında merak edilenler.

Peki, Safi Argapuş kimdir, nereli, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte, yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un biyografisi ve kariyer yolculuğu hakkında tüm detaylar.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ ATANDI!

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ ATANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı. Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu. Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor.

ARPAGUŞ'UN ÇALIŞMALARI

"Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü'l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi."

