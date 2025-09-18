Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Safi Argapus hayatı ve akademik çalışmaları

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi. Peki, Safi Argapuş kimdir, nereli, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte, yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un biyografisi ve kariyer yolculuğu hakkında tüm detaylar.