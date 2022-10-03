Haberler Yaşam Haberleri Yeni Doğan Bebek Kimlik Ücreti Ne Kadar? Yeni Doğan Kimlik Geç Çıkarma Cezası Var Mı, Kaç TL?
Giriş Tarihi: 3.10.2022 14:32 Son Güncelleme: 3.10.2022 14:33

Yeni Doğan Bebek Kimlik Ücreti Ne Kadar? Yeni Doğan Kimlik Geç Çıkarma Cezası Var Mı, Kaç TL?

Hepimizin kimlerini yenilemesi ve yeni kimliğe geçmesi gereken bir dönemde özellikle merak edilenlerden biri de yeni doğan kimlik ücreti ne kadar sorusudur. Hem yeni doğan bildiriminin yapılması hem de kimlik çıkarmak için randevu alınması bebeğiniz doğduktan belli bir süre içinde yapılmalıdır. Peki, kimlik çıkarmak için başvuruda geç kalırsanız yeni doğan kimlik geç çıkarma cezası kaç TL? İşte yeni doğan kimlik çıkarma ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve yeni doğan bebek kimlik ücreti nereye yatırılır sorusunun cevabı.

Yeni Doğan Bebek Kimlik Ücreti Ne Kadar? Yeni Doğan Kimlik Geç Çıkarma Cezası Var Mı, Kaç TL?

Anne baba olma sevincinin yanında bebeğiniz doğduktan sonra belli bir süre içinde yerine getirmeniz gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Yeni doğan bebeğinize kimlik çıkarmak için yapacağınız başvuru da onlardan biridir. Yeni kimlik başvurularında en çok merak edilenlerden biri de yeni doğan bebek kimlik ücreti nereye yatırılır sorusudur. Hem yeni doğan kimlik çıkarma ücreti ne kadar hem de geç kalınması halinde yeni doğan kimlik geç çıkarma cezası kaç TL, tüm detayları ile bu yazımızın devamında.

Yeni Doğan Kimlik Ücreti Ne Kadar?

Bebeğinizin sağ doğumundan itibaren yeni kimlik çıkarılması için işleyen bir süre bulunmaktadır. Bebeğinizin doğduğu hastaneden alacağınız bir imzalı ve mühürlü doğum belgesi ile beraber yeni doğan bebeğinize kimlik çıkarmak için en geç 30 gün içinde başvuru yapıp nüfus cüzdanını çıkarmış olmanız gerekmektedir. Bu süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için 60 gündür. Yeni doğan bebekler için kimlik çıkarırken herhangi bir ücret ödenmemektedir. Kimlik çıkarma sürecinin geçilmesi durumunda ödeme yapılmaktadır.

Yeni Doğan Kimlik Geç Çıkarma Cezası Kaç TL?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yeni doğan kimlik çıkarma sürecinde herhangi bir ücret ödenmemektedir. 30 gün içinde kimlik için başvurulduğu taktirde ücretsiz olarak kimliğiniz evinize kargolanacaktır. Eğer 30 günlük süreci aşarsanız ve gecikme durumu yaşanırsa, başvuru yaptığınız zaman gecikme cezası ödersiniz. Gecikme cezaları 50 TL ile 100 TL arası indirim ile beraber değişiklik göstermektedir.

Yeni Doğan Bebek Kimlik Ücreti Nereye Yatırılır?

Yeni doğan bebeklerde kimlik çıkarma ücreti sadece gecikme durumunda ödenmektedir. Herhangi bir gecikme durumu olmazsa 30 gün içinde yapacağınız başvurularda ücret ödemeniz gerekmemektedir. Gecikme durumunda alınacak olan ücreti ise başvuru sürecinde sizi yönlendirecekleri anlaşmalı bankalara ya da PTT ATM'lerine yapabilirsiniz.

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Yeni Doğan Bebek Kimlik Ücreti Ne Kadar? Yeni Doğan Kimlik Geç Çıkarma Cezası Var Mı, Kaç TL?
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