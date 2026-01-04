Yeni doğan köpeğin kar üstünde fotoğrafını çekince tutuklandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak Köyü'nde, yaşayan D.C.V., yeni doğmuş köpek yavrusunun kar üzerinde videosunu çekti. Kendisine ait köpeğim dünyaya getirdiği yavru köpeğim görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan D.C.V., köpeğe eziyet ettiği gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, resen soruşturma balattı.

Başsavcının talimatı doğrultusunda Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince D.C.V., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından D.C.V., Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılıkta ifade veren D.C.V., "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan" tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Köpeğin sahibi olduğunu ifadesinde söyleyen D.C.V., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Videoda yer alan yeni doğmuş yavru köpek ile adreste bulunan diğer 5 köpek, jandarma koordinesinde koruma altına alınarak barınağa teslim edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.