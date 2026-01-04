Haberler Yaşam Haberleri Yeni doğan köpeğin kar üstünde fotoğrafını çekince tutuklandı
Giriş Tarihi: 4.01.2026 14:21 Son Güncelleme: 4.01.2026 14:57

Yeni doğan köpeğin kar üstünde fotoğrafını çekince tutuklandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, sosyal medyada bir kişinin yeni doğan yavru köpeği kar üzerine bırakıp fotoğraf çekildiği görüntüleri fark edip resen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan köpeğin sahibi D.C.V. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Jandarma 6 yavru köpeği koruma altına aldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yeni doğan köpeğin kar üstünde fotoğrafını çekince tutuklandı
  • ABONE OL

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak Köyü'nde, yaşayan D.C.V., yeni doğmuş köpek yavrusunun kar üzerinde videosunu çekti. Kendisine ait köpeğim dünyaya getirdiği yavru köpeğim görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan D.C.V., köpeğe eziyet ettiği gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, resen soruşturma balattı.

Başsavcının talimatı doğrultusunda Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince D.C.V., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından D.C.V., Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılıkta ifade veren D.C.V., "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan" tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Köpeğin sahibi olduğunu ifadesinde söyleyen D.C.V., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Videoda yer alan yeni doğmuş yavru köpek ile adreste bulunan diğer 5 köpek, jandarma koordinesinde koruma altına alınarak barınağa teslim edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni doğan köpeğin kar üstünde fotoğrafını çekince tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz