Bursa'nın İnegöl ilçesinde, önceki gün yürürlüğe giren trafik düzenlemesine göre ilk ceza kesildi. Dur ihtarına uymayan sürücü, motosikleti bırakıp kaçtı. Motosiklet sahibi, kaçan sürücünün oğlu Abdulgani H. olduğunu söyledi. Sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, abartı egzoz kullanmaktan 16 bin TL, sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 40 bin TL ceza kesildi. Motosiklet sahibine de toplam 303 bin TL para cezası uygulandı. Motosiklet de 90 gün boyunca trafikten men edildi.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni düzenlemeye göre ilk ceza kesildi: 303 bin TL