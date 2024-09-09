Yeni eğitim öğretim yılı başladı... Milyonlarca öğrenci için ders zili çaldı

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı, bugün itibariyle başladı. İstanbul'da 7 bin 465 okulda 253 bini birinci sınıf olmak üzere yaklaşım 3 milyon öğrenci ders başı yaptı. Öğrencilerle birlikte 170 bin 694 öğretmenin de 9 aylık zorlu mesaisi başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Sonrasında ise Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu ile Ümraniye Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi.

ŞEHİTLER İÇİN 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdullaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile veliler ve öğrenciler katıldı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde ayrıca Tunceli'de zırhlı askeri aracın kaza yapması sonucunda 4 askerin şehit olması sebebiyle bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardınsan ise İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında törene katılan isimler öğrencilerle birlikte eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

20 HAZİRAN'DA EĞİTİM ÖĞRETİM SONA ERECEK

9 Eylül itibariyle başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci ara dönem tatili 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan ara tatil 3 Şubat 2025'te sona erecek. 31 Mart- 4 Nisan 2025 tarihleri arasında ikinci ara dönem tatilini yapacak olan öğrenciler 20 Haziran 2025'te karne alarak 2024-2025 eğitim - öğretim yılını tamamlayacak.