Yeni emekli olacaklar dikkat! 2026 Emekli ikramiyesi için son başvuru tarihi belli oldu!

Emekli ikramiyesi için gözler başvurulara çevrildi. Bu yıl emekli olacak milyonlarca vatandaş ikramiye ödemesinden faydalanmak için son başvuru tarihine odaklandı. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca kişi bu yıl ilk ke ikramiye ödemesinden faydalanacak.
Kulislerde bayram ikramiyesi için üç farklı artış formülü konuşuluyor. Mevcut tutara 1.000 ya da 1.500 TL zam yapılması halinde ödemenin 5.000 TL ile 5.500 TL aralığına çıkabileceği ifade ediliyor. Bütçe imkanlarının uygun olması durumunda 6.000 TL'lik bir rakamın da seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor.
İkramiyenin en az 5.000 TL'ye yükseltilmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10.000 TL ödeme almış olacak.
Tutarın 5.500 TL olarak belirlenmesi durumunda iki bayramdaki toplam ödeme 11.000 TL'ye ulaşacak. İkramiyenin 6.000 TL'ye çıkarılması halinde ise yıl içinde toplam 12.000 TL ödeme yapılacak.
Emekli aylıkları, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayın birinden itibaren hesaplanıyor. Ramazan Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için emeklilik başvurusunun en geç 28 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram ikramiyesi almak isteyenlerin 3 gün içinde başvuru yapması gerekiyor.
Bu tarihten sonra SGK'ya emeklilik dilekçesi verenler ilk ikramiye ödemesinden faydalanamayacak.
İkinci ikramiye ödemesi yani Kurban Bayramı ikramiyeleri ise mayıs ayında gerçekleştirilecek. Bu ödemeden yararlanmak isteyenlerin ise en geç 30 Nisan 2026 tarihine kadar emeklilik başvuru dilekçelerini vermiş olmaları gerekiyor.
Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlarken, Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak.
Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.
Kesin ödeme tarihleri ve tutarlar, yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.