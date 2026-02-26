Haberler Yaşam Haberleri Yeni emekli olacaklar dikkat! 2026 Emekli ikramiyesi için son başvuru tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 07:22 Son Güncelleme: 26.02.2026 07:23

Yeni emekli olacaklar dikkat! 2026 Emekli ikramiyesi için son başvuru tarihi belli oldu!

Yeni emekli olacaklar için ikramiye ödemelerinde son başvuru tarihi belli oldu. Ödemeler her yıl Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere iki kez yapılıyor. Bu yıl da Ramazan bayramı öncesinde ikramiye ödemesi almak isteyenler için başvurular başladı. Peki, Emekli ikramiye başvurusu ne zaman bitecek, nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...

Yeni emekli olacaklar dikkat! 2026 Emekli ikramiyesi için son başvuru tarihi belli oldu!
Emekli ikramiyesi için gözler başvurulara çevrildi. Bu yıl emekli olacak milyonlarca vatandaş ikramiye ödemesinden faydalanmak için son başvuru tarihine odaklandı. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca kişi bu yıl ilk ke ikramiye ödemesinden faydalanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI GÜNDEMDE!

Kulislerde bayram ikramiyesi için üç farklı artış formülü konuşuluyor. Mevcut tutara 1.000 ya da 1.500 TL zam yapılması halinde ödemenin 5.000 TL ile 5.500 TL aralığına çıkabileceği ifade ediliyor. Bütçe imkanlarının uygun olması durumunda 6.000 TL'lik bir rakamın da seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor.

TOPLAM ÖDEME NE KADAR OLACAK?

İkramiyenin en az 5.000 TL'ye yükseltilmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10.000 TL ödeme almış olacak.

Tutarın 5.500 TL olarak belirlenmesi durumunda iki bayramdaki toplam ödeme 11.000 TL'ye ulaşacak. İkramiyenin 6.000 TL'ye çıkarılması halinde ise yıl içinde toplam 12.000 TL ödeme yapılacak.

İKRAMİYE İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Emekli aylıkları, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayın birinden itibaren hesaplanıyor. Ramazan Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için emeklilik başvurusunun en geç 28 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram ikramiyesi almak isteyenlerin 3 gün içinde başvuru yapması gerekiyor.

Bu tarihten sonra SGK'ya emeklilik dilekçesi verenler ilk ikramiye ödemesinden faydalanamayacak.

İkinci ikramiye ödemesi yani Kurban Bayramı ikramiyeleri ise mayıs ayında gerçekleştirilecek. Bu ödemeden yararlanmak isteyenlerin ise en geç 30 Nisan 2026 tarihine kadar emeklilik başvuru dilekçelerini vermiş olmaları gerekiyor.

ÖDEME TAKVİMİ BEKLENİYOR

Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlarken, Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak.

Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.

TASLAK ÖDEME TAKVİMİ İSE ŞÖYLE:

  • Bağ-Kur emeklileri (maaş günü 25-28 olanlar): 9 Mart
  • Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart
  • SSK emeklileri (maaş günü 17-19 olanlar): 11 Mart
  • SSK emeklileri (maaş günü 20-22 olanlar): 12 Mart
  • SSK emeklileri (maaş günü 23-26 olanlar): 13 Mart

Kesin ödeme tarihleri ve tutarlar, yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
