Yeni emekli olacaklar dikkat! 2026 Emekli ikramiyesi için son başvuru tarihi belli oldu!

Emekli ikramiyesi için gözler başvurulara çevrildi. Bu yıl emekli olacak milyonlarca vatandaş ikramiye ödemesinden faydalanmak için son başvuru tarihine odaklandı. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca kişi bu yıl ilk ke ikramiye ödemesinden faydalanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI GÜNDEMDE!

Kulislerde bayram ikramiyesi için üç farklı artış formülü konuşuluyor. Mevcut tutara 1.000 ya da 1.500 TL zam yapılması halinde ödemenin 5.000 TL ile 5.500 TL aralığına çıkabileceği ifade ediliyor. Bütçe imkanlarının uygun olması durumunda 6.000 TL'lik bir rakamın da seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor.