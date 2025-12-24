Yeni evlerine kavuşan depremzedeler: "Bu mutluluk tarif edilemez"

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 1'inci ve 2'nci etap deprem konutlarından yapımı tamamlanan 221 konutun anahtarları Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Vali Yılmaz'ın elinden sıcak yuvalarının anahtarını alan ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, "Bu mutluluk tarif edilemez. Başta Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını dile getirdiler.

ANAHTARLARI TESLİM ETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Bahçe ilçesinde yapımı tamamlanan 3+1 olarak yapılan 221 evin anahtar teslimi için program düzenlendi. Evlerine kavuşan hak sahiplerinin anahtarlarını teslim edip sohbet eden Vali Yılmaz, "Binalarımız depreme dayanıklı, kalıp tünel usulüyle yapıldı. Vatandaşlarımızın huzur, sağlık ve mutluluk içinde oturabilecekleri konutlar. Diğer konutlarımızı da en kısa sürede, bu hafta ya da önümüzdeki haftanın sonuna kadar tamamlamış olacağız inşallah. Yoğun bir şekilde hemşehrilerimizin anahtarlarını teslim etmeye devam ediyoruz. Allah bir daha bizlere deprem yaşatmasın" diye konuştu.

ÇOK GÜZEL EV YAPMIŞLAR

Vali Yılmaz'ın elinden yeni yuvalarının anahtarlarını alan hak sahipleri konutları çok beğendiklerini ifade ederek, "Gerçekten çok güzel ve sağlam ev yapmışlar. Artık deprem korkusu yaşamayacağız. Bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Mutluluğumuz tarif edilemez. Başta Başta Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin "diye konuştular.