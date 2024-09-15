Yeni evli çifti ölüm ayırdı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi'nde oturan ve 8 Eylül'de evlenen Ezgi ile İbrahim Aday çifti, balayı için Muğla'ya gitti.Dönüşte İbrahim Aday'ın kullandığı 20 KK 164 plakalı otomobil, Muğla-Denizli karayolu Gazeller Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Aday'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi, yaralanan eşi Ezgi Aday ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ezgi Aday'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza ile ilgili incelemede sürücünün 2,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.