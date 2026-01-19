Yeni evli kadının sır ölümü

Antalya'da 3 ay önce dünyaevine giren Helin Kutlay ile eşi İ.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Kavga sesini duyan komşuları genç çifti kontrol etmek için kapıya geldikleri sırada daire içerisinden bir el silah sesi duydu. Kısa süre sonra daireden kucağında eşi Helin Kutlay ile birlikte çıkan İ.K. eşinin hayatına son vermek istediğini belirterek kendi imkanlarıyla eşini hastaneye götürdü. Eşi tarafından hastaneye götürülen Helin Kutlay doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Olayın hastane polisi tarafından bildirilmesinin ardından hastaneye polis ekipleri sevk edilirken kadının eşi İ.K. ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.