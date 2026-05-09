Yeni kalbiyle ilk isteği yüzmek

İzmir
'in Konak
ilçesinde yaşayan Yusuf Arman (16), 3 yıl önce nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetiyle Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine başvurdu. Doktorlar, yaptıkları muayene ve tetkiklerde, Arman'a kalp yetmezliği teşhisi koydu. Uygulanan ilaç tedavilerine rağmen rahatsızlıkları devam eden Arman, organ nakil listesine alındı. Bu süreçte yaşamını yapay kalp destek cihazıyla sürdüren Yusuf, son 1 yılını hastanede tedavi altında geçirdi. Kalbindeki ileri derece yetmezlik nedeniyle 5 aydır yoğun bakım servisinde tutulan Yusuf'u hayata bağlayan haber 9 Nisan'da geldi. Bağış sonrası kadavradan alınan kalp, Yusuf'a nakledildi. Yusuf Arman "Hastaneden taburcu edilince önce Mardin'deki akrabalarımı ziyarete gideceğim, daha sonra ise denize girmek istiyorum" dedi. AA