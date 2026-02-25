YENİ KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Zabıta, itfaiye, işçi... Personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için yeni personel alımı ilanları yayımlandı. Belediyeler ve bakanlıklar, zabıta memuru, itfaiye eri, sürekli işçi ve çeşitli memur kadroları için başvuru sürecini başlattı. İlanlarda başvuru tarihleri, kadro sayıları ve aranan nitelikler açıkça belirtildi. Adaylar, hangi kadroların hangi şehirlerde bulunduğunu ve kaç kişilik alım yapılacağını öğrenerek başvurularını planlayabiliyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 90 adet zabıta memuru alınacaktır.
Başvuru tarihleri: 30 Mart - 3 Nisan
İzmir ili Buca Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacaktır
Başvuru tarihleri: 23 Mart - 25 Mart
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde şstşhdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı
yapılacaktır.
Başvuru tarihleri: 23 Mart - 27 Mart
Alımı yapılacak 250 (iki yüz elli) Vergi Müfettiş Yardımcısının 200 (iki yüz)'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından; 50 (elli)'si ise mühendislik fakültelerinin aşağıda isimlerine yer verilen bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilecektir.)
Başvuru tarihleri: 9 Mart - 18 Mart
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere denizdibi tarama başmühendisliği görev biriminde çalıştırılacak 30 sürekli işçi alınacaktır.
Başvuru tarihleri: 23 Şubat - 27 Şubat
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 24 (yirmidört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Başvuru tarihleri: 17 Şubat - 3 Mart
Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 34 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2024 ve 2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 02/05/2026 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır.
Başvuru tarihleri: 23 Şubat - 5 Nisan
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:
