Yeni kanun yürürlüğe girdi 303 bin TL ceza kesildi

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde yapılan trafik uygulamasında, 16 MA 5622 plakalı motosiklet sürücüsü dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından bu kez sürücü, motosikleti bırakıp kaçtı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosikletin, Muhammed H'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen motosiklet sahibi, kaçan sürücünün 25 yaşındaki oğlu Abdulgani H. Olduğunu söyledi. Sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 200 Bin TL, abartı egzos kullanmaktan 16 Bin TL, sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 Bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 40 Bin TL ceza kesildi. Motosiklet sahibine de 40 Bin TL olmak üzere toplamda 303 Bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 90 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.

