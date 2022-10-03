Haberler Yaşam Haberleri Yeni Kimlik Randevu Alma Ekranı - Nüfus Cüzdanı Kimlik Yenileme Randevusu Nasıl ve Nereden Alınır?
Giriş Tarihi: 3.10.2022 09:34 Son Güncelleme: 3.10.2022 09:34

Yeni Kimlik Randevu Alma Ekranı - Nüfus Cüzdanı Kimlik Yenileme Randevusu Nasıl ve Nereden Alınır?

Eski nüfus cüzdanlarının yerini alan kimlik kartları her vatandaş için zorunluluk halidir. Eski nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi ve kimlik yenileme randevusu alma için gerekenler merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Kimlik değiştirme randevusu nasıl alınır sorusu ile ilgili kafanızı karıştıran tüm detayların aksine bu yazımızda sizin için kimlik değiştirme randevusu alma şeklini en basit şekilde anlatacağız. İşte yeni kimlik randevu alma ekranı ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve kimlik yenileme randevu alma bilgileri.

Yeni Kimlik Randevu Alma Ekranı - Nüfus Cüzdanı Kimlik Yenileme Randevusu Nasıl ve Nereden Alınır?

Kimliklerin yenilenmesi ve çipli kimliklere geçilmesi ile herkes yeni kimlik randevu alma ekranında hangi işlemleri yapması gerektiğini merak etmektedir. Kimlik değiştirme randevusu nasıl alınır sorusunun cevabını ve kimlik yenileme için yapılması gerekenleri sizin için ayrıntılı olarak bu yazımızda hazırladık. Özellikle yıl sonunun yaklaşması ile herkesin daha da hızlı hareket etmek istediği bir kimlik değiştirme dönemi içinde bulunmaktadır. Hem kolay randevu almak hem de yeni kimlik randevu alma ekranına ulaşabilmek için yapmanız gerekenler için, buyurun detaylara.

YENİ KİMLİK RANDEVU ALMA EKRANI

Kimlik yenileme randevusu almak için öncelikle yapmanı gerekenler resmi internet sitesinden yeni kimlik randevu alma ekranına ulaşmak ve size en yakın nüfus müdürlüğünden randevu almak olacaktır. www.randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alabilirsiniz.

KİMLİK DEĞİŞTİRME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kimlik değiştirme randevu alma işlemini ilgili siteden yapmak gerektiğinden yukarıdaki yazımızda bahsettik. Bulunduğunuz yerdeki en yakın nüfus müdürlüğünden randevunuzu aldıktan sonra internetten ya da bankaların ATM'leri aracılığı ile ödemeniz gereken bir kimlik yenileme ücreti bulunmaktadır. Kimlik yenileme randevunuza gitmeden önce bu ödemeyi yapmış olmanız gerekiyor. Tüm bu aşamaları hallettikten sonra ise randevu günü kimlik yenileme randevunuza giderken yanınızda son 3 ayda çekilmiş güncel biometrik fotoğrafınızın bulunması gerekmektedir. Yeni kimliğinize koyulacak fotoğraf olduğu için yanınızda bulunmadığı taktirde işleminiz yapılamaz. Yeni kimlik randevunuza gittiğinizde ve nüfus müdürlüğünde gerekli işlemleri yaptıktan sonra yeni kimlikleriniz ikamet ettiğiniz adresinize posta ile gelecektir. Kimliğiniz gelene kadar olan sürede nüfus müdürlüğünden ya da e-devlet üzerinden alacağınız geçici kimlik belgesini işlemleriniz için kullanabilirsiniz.

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Yeni Kimlik Randevu Alma Ekranı - Nüfus Cüzdanı Kimlik Yenileme Randevusu Nasıl ve Nereden Alınır?
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