Korona vaka sayısında yaşanan artışın ardından yeni koronavirüs belirtileri merak ediliyor. Koku ve tat kaybı, nefes darlığı, ateş, göğüs ve sırt ağrısı, halsizlik gibi belli başlı belirtileri ile birlikte virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürüyor. Peki; Covid-19 belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar? İşte koronavirüs belirtileri.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?
Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.
En yaygın semptomlar:
Ateş
Öksürük
Yorgunluk
Tat alma veya koku duyusunun kaybı
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Ağrı ve sızı
İshal
Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Gözlerde kızarıklık veya tahriş
Ciddi semptomlar:
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı
Göğüs ağrısı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.