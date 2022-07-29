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Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:23

Yeni koronavirüs belirtileri açıklandı! Covid-19 belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar?

Koronavirüs belirtileri değişti. Yaklaşık 2 yıldır pandemi etkisi gösteren corona virüs vakaları Kurban Bayramı dönüşü yükseldi. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi kendini tekrar eden durumların yaşanmasının ardından yeni koronavirüs belirtileri açıklandı. Covid-19’un şimdiye kadarki hızlı yayılan varyantı olan BA.5 semptomları açıklandı. Peki; yeni koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar? İşte Covid-19 belirtileri ve yeni semptomları.

Yeni koronavirüs belirtileri açıklandı! Covid-19 belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar?

Korona vaka sayısında yaşanan artışın ardından yeni koronavirüs belirtileri merak ediliyor. Koku ve tat kaybı, nefes darlığı, ateş, göğüs ve sırt ağrısı, halsizlik gibi belli başlı belirtileri ile birlikte virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürüyor. Peki; Covid-19 belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar? İşte koronavirüs belirtileri.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.

En yaygın semptomlar:

Ateş

Öksürük

Yorgunluk

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Ağrı ve sızı

İshal

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Gözlerde kızarıklık veya tahriş

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı

Göğüs ağrısı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

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Yeni koronavirüs belirtileri açıklandı! Covid-19 belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar?
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