Yeni Kovid varyantı ‘cicaday’a dikkat!

İngiliz yayın kuruluşu BBC, yeni Kovid varyantı hakkında bilinmesi gerekenleri haberleştirdi. Buna göre resmi adı BA.3.2 olan ve "cicada" (ağustos böceği) olarak anılan bu varyant; ABD, Hong Kong, Mozambik ve İngiltere'de de görüldü. Varyantın diğerlerine kıyasla daha tehlikeli olduğuna dair bir kanıt bulunmasa da uzmanlar, çocukların bu varyanta yakalanma olasılığının yetişkinlere göre daha yüksek göründüğünü belirtiyor. Öte yandan, şu ana kadar cicada varyantının insanları diğer varyantlara göre daha ağır hasta ettiğine dair bir kanıt yok.