Yeni köy evinde Ramazan sevinci: Devletim hayalimin de ötesinde bir ev yaptı

Osmaniye'de evleri ağır hasar alan Örsdemir Ailesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı köy evlerinde ilk ramazanı geçirmenin sevincini yaşıyor. Yeni yuvalarında iftarda SABAH ekibini misafir eden 5 çocuk 8 torun sahibi Kıyasettin-Sendegül Örsdemir çifti, "Devletimiz hayalimizin de ötesinde ev yaptı" dediler.
KEYİFLE ÇALIŞIYORUM
Devletin çok sağlam ev yaptığını dile getiren Kıyasettin Örsdemir (56), "Temelinden binanın tamamlanmasına kadar buradaydım. Eğer ben yapmış olsaydım bu kadar sağlamlıkta bir ev yapamazdım. Yeni evimiz de ilk ramazanı karşılamanın sevincini yaşadık. Bahçeme çeşitli meyve ağaçları ve çiçekleri ekeceğim. Keyifle çalışıyorum. Kullandıkları kaliteli malzemeleri gözlerimle gördüm, inşallah olmaz ama deprem olsa da evden çıkmam. Yani yeni yuvamıza o kadar güveniyorum" diye konuştu.
HAYALİM GERÇEK OLDU
Ev hanımı Sendegül Örsdemir ise, "Her zaman devletimize güvendik. Çünkü arkamızda Cumhurbaşkanımız vardı. O hangi sözü verdiyse yerine getirir. En büyük hayalim bir köy evimin olmasaydı. Hayalim de ötesinde bir eve sahip oldum. İçi ferah ve çok güzel. Yeni yuvamızda ramazanı karşılamanın mutluluğu içindeyiz" dedi.