Yeni köy evinde Ramazan sevinci: Devletim hayalimin de ötesinde bir ev yaptı

KEYİFLE ÇALIŞIYORUM

Devletin çok sağlam ev yaptığını dile getiren Kıyasettin Örsdemir (56), "Temelinden binanın tamamlanmasına kadar buradaydım. Eğer ben yapmış olsaydım bu kadar sağlamlıkta bir ev yapamazdım. Yeni evimiz de ilk ramazanı karşılamanın sevincini yaşadık. Bahçeme çeşitli meyve ağaçları ve çiçekleri ekeceğim. Keyifle çalışıyorum. Kullandıkları kaliteli malzemeleri gözlerimle gördüm, inşallah olmaz ama deprem olsa da evden çıkmam. Yani yeni yuvamıza o kadar güveniyorum" diye konuştu.