Yeni nesil çete çökertildi

İstanbul Beşiktaş'ta Barbaros Caddesi üzerinde 6 Nisan gecesi araç kiralama firmasının lüks araçlarının kundaklanması ve işyeri sahibi Selçuk Kürkoğlu'nun adresinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 11 çete üyesi adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda şüphelilerden birinin kırmaya çalıştığı telefondan çıkan bilgiler çete bağlantısını deşifre etti. Ayrıca şüphelilerin her iki eylemi para karşılığı yaptıkları ancak paralarını alamadıkları öğrenildi. Şüphelinin villayı kurşunlarken silahının bir süre tutukluluk yaptığı, daha sonra peş peşe ateş ettiği anlar kameralara yansıdı. Olayda adı geçen yeni nesil çetenin lideri hakkında kırmızı bülten talep çıkarıldığı ve son 1 yılda 64 ayrı eyleme karışan 125 çete üyesinin de tutuklandığı bildirildi. Bağcılar'da bir rezidansta ve Bahçelievler'de bir ikamette operasyonda yakalanan şüphelilerin her iki olayı gerçekleştirmeleri için suç örgütüyle para karşılığında anlaştıkları, ancak olayın ardından paralarını alamadıkları öğrenildi.

LİDER İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Yeni nesil suç örgütünün liderliğini yapan ve yurtdışında oldukları belirlenen V.R.A. ve 3 diğer sözde yönetici hakkında yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Yeni nesil suç örgütünün son 1 yıl içerisinde 64 ayrı eyleme karıştığı tespit edilirken, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonları sonucunda 184 kişi yakalandığı, bunlardan 125 kişinin tutuklandığı öğrenildi.