Yeni nesil çeteden savcıya suikast tehdidi

Yeni nesil çetelere karşı operasyon yürüten bir Cumhuriyet Savcısı, bir çete tarafından avukat aracılığıyla tehdit edildiği ortaya çıktı. Savcı, durumu İstanbul Valiliği'ne yazdığı tutanakla bildirdi ve özel koruma kararında bulundu. SABAH'ın ulaştığı tutanağa göre, İstanbul'da yeni nesil çetelere karşı yürüttüğü kararlı operasyonlarla tanınan bir Cumhuriyet Savcısı, örgütün açık hedefi haline geldi. Çetenin avukatının bizzat adliyeye gelerek savcıya "Örgüt yöneticisi seninle telefon üzerinden görüşmek istiyor" dediği öğrenildi. Bu skandal teklife ve o an yaşanan gerginliğe, odada bulunan diğer Cumhuriyet Savcıları da bizzat tanıklık etti.

"SUSTURUN YA DA ÖLDÜRÜN"

2021 yılından bu yana çeteye yönelik kritik soruşturmaları yürüten Savcı, yaklaşık 400 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyle örgüte ağır bir darbe indirmişti. Ancak savcı örgüt tarafından ölüm listesine alındığını belirtti. Durumu da kaleme aldığı bir tutanakla İstanbul Valiliği'ne bildirdi. Tutanakta, bir örgüt üyesinin cep telefonunda yapılan incelemelerde elde edilen ses kayıtlarında, savcının örgüt üzerine çok gittiği ve bu nedenle kendisinden mutlaka "intikam alınacağı" yönünde hakaret dolu ifadelerin yer aldığı tespiti yer aldı. En çarpıcı ayrıntı ise bir örgüt yöneticisinin talimatları oldu. Bir itirafçının beyanlarına göre, örgüt lider kadrosunun, Savcı için "Üzerimize çok geliyor, para verip susturalım, kabul etmezse suikast düzenleyip öldürelim" dediği ortaya çıktı. Hatta bir avukatın da adliyeye gelerek savcıya "Örgüt yöneticisi seninle telefonda görüşmek istiyor" teklifinde bulunduğu öğrenildi. Tehditlerin sadece bunlarla kalmadığı, duruşmalarda ve mahkeme salonlarında da sürdüğü belirtildi. Örgüt üyelerinin, savcının yüzüne karşı hakaret ve tehditler savurduğu tutanağa yansıdı. Tehditlerin odağındaki isim olan savcı, şu ifadelere yer verdi: "Soruşturmalar nedeniyle örgütün hedefi haline gelmiş bulunmaktayım. Benim ve ailemin can güvenliği bulunmamaktadır."