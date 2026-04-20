Yeni nesil çetenin dosyası emniyet radarına takıldı

Giriş Tarihi: 20.04.2026

Ali Rıza AKBULUT
İstanbul'da 90'lı yıllara damga vuran, cezaevi isyanları ve kanlı çatışmalarla anılan Nurişler (Karagümrük Çetesi) suç örgütü, bayrağı devralan ikinci nesil yöneticileriyle polisin markajına takıldı. Nuri Ergin'in cezaevinden verdiği "veliaht" talimatıyla yönetimi ele alan oğulları ve yeğenleri, 2 yıllık teknik takibin ardından çökertildi. Soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Örgüt kurucuları Nuri ve Vedat Ergin'in uzun süredir cezaevinde olması sebebiyle, yönetim kademesinde "ikinci nesil" değişimi yaşandı.

Nuri Ergin, oğlu Nurettin Ergin aracılığıyla sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Oğullarım Nurettin ve Anıl'ın ağzından çıkan her söz, benim ve kardeşim Vedat'ın ağzından çıkmış gibidir" diyerek liderlik devrini ilan etti. Örgüt üyelerinin Nurettin Ergin'e "Veliaht, Reis ve İmparator" hitaplarıyla seslendiği tespit edildi. Eski popülaritesini kazanmak isteyen örgütün, üst geçitlere fotoğraflı pankartlar asarak gövde gösterisi yaptığı da dosyaya girdi.

