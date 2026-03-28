Yeni nesil çeteye baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda yeni nesil motosikletli suç çetelerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda suç faaliyetlerinde bulunan, liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı olan ve yurtdışında olduğu bilinen firari bir çete elebaşı tarafından yönlendirilen suç ağının, Kâğıthane'de 15 Ocak 2026 tarihinde işlenen "kasten öldürme" suçuna doğrudan ya da dolaylı yoldan karıştıkları belirtildi. Organize polisi, zanlıların, o tarihte Kâğıthane'de aracına binerken bir grup silahlı saldırganın hedefi olan 25 yaşındaki Burak Tunçel cinayetinin faillerinin de aralarında olduğu yeni nesil sokak çetelerinin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda dün sabah İstanbul ve Bursa'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Baskınlarda söz konusu çetenin mensupları oldukları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Çete üyelerinin kaldıkları adreslerde ise 1 ruhsatsız tabanca, 110 takip cihazı, 55 yabancı GSM hattı ve 100 bin lira para ele geçirildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.