Yeni nesil okul modeli Ankara’da açılıyor

Ankara'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılına hazırlanan Arcen Koleji, yeni nesil eğitim vizyonuyla öğrenci kabulüne başladı. 20 dönüm arazi üzerine kurulan ve 45 bin metrekare kapalı alana sahip okulda, butik eğitim anlayışıyla öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra karakter gelişimlerinin de desteklenmesi hedefleniyor. Arcen Koleji Genel Müdürü Selçuk Başaran, okulun yalnızca sınav başarısına odaklanmadığını belirterek, "Öğrencilerimizi okul için değil, yaşam için yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Başaran, öğrencilerin düşünme, üretme, iletişim kurma ve problem çözme becerilerini geliştirecek bütüncül bir eğitim modeli oluşturduklarını ifade etti.

SINIFLAR 18 KİŞİYİ GEÇMEYECEK

Okulda her seviyede yalnızca iki şube açılacak ve sınıf mevcutları en fazla 18 öğrenciyle sınırlandırılacak. Kampüste 21 atölye ve laboratuvar alanı yer alacak. Böylece öğrencilerin uygulama ve deneyim odaklı öğrenme süreçlerine aktif katılması amaçlanıyor. İlk etapta ilköğretim kademesiyle eğitime başlayacak okulun, 2027-2028 döneminde lise bölümünü açması planlanıyor. Lise kademesinde AP programının uygulanması hedeflenirken, öğrencilerin C1 seviyesinde yabancı dil yeterliliğine ulaşması amaçlanıyor. Okul bünyesindeki Arcen Deneyim Akademisi (ADA) ile öğrencilerin sektör temsilcileri ve uzman isimlerle bir araya gelmesi planlanırken, başarılı öğrencilere burs ve yurt desteği sağlanması da hedefleniyor.