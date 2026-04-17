Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: Evden kaçıp iş yerini ateşe verdiler!

Tehdit, iş yeri kurşunlama, kundaklama, yağma ve yaralama suçlarına karışan Yeni Nesil Suç Örgütü Üyesi 7'si 18 yaşından küçük 17 kişi İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı. Beş ilçede altı farklı suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yeni Nesil Suç Örgütü Üyeleri'nden yaşları 18'den küçük olan üç çocuğun karıştıkları bir suç eylemi güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Polisin tespitlerine göre; suç kayıtları olmayan ve evlerinden kaçan üç çocuk, suç örgütünün sözde yöneticileriyle internet üzerinden irtibata geçti. Yurt dışından aldıkları talimatla İstanbul'da tehdit edilen ve kendisinden istenen haracı vermeyen bir iş insanının Avcılar'daki iş yerini benzin dökerek kundaklamaya çalıştılar.

Bir çocuk iş yerini benzin dökerek ateşe verirken diğer suç ortağı suç eylemini cep telefonuyla kayda aldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Alevler ise kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan 7'si 18 yaşından küçük 17 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.