Haberler Yaşam Haberleri Yeni ÖSYM Başkanı Resmi Gazete’de açıklandı! Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir?
Giriş Tarihi: 4.8.2022 03:34 Son Güncelleme: 4.8.2022 03:35

Yeni ÖSYM Başkanı Resmi Gazete’de açıklandı! Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir?

4 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak yayınlanan karara göre Prof. Dr. Halis Aygün’den boşalan ÖSYM Başkanlığı görevine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Bu son dakika haberinin ardından “Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir?” sorusu kamuoyu tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir? Sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Yeni ÖSYM Başkanı Resmi Gazete’de açıklandı! Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir?

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika kararıyla Prof. Dr. Halis Aygün'ün ÖSYM Başkanlığı görevinden alınmasının ardından yeni ÖSYM Başkanı kim oldu? merak edilmeye başlanmıştı. 4 Ağustos Tarihli Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre yeni ÖSYM Başkanı olarak Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

YENİ ÖSYM BAŞKANI BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy biyografisi ve tüm detaylar şöyle;

PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.



Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

BİYOGRAFİ: AA


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Yeni ÖSYM Başkanı Resmi Gazete’de açıklandı! Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir?
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