Yeni ÖSYM Başkanı Resmi Gazete’de açıklandı! Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir?

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika kararıyla Prof. Dr. Halis Aygün'ün ÖSYM Başkanlığı görevinden alınmasının ardından yeni ÖSYM Başkanı kim oldu? merak edilmeye başlanmıştı. 4 Ağustos Tarihli Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre yeni ÖSYM Başkanı olarak Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı.
Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy biyografisi ve tüm detaylar şöyle;
Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.
Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.
2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.
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