Yeni ÖSYM Başkanı Resmi Gazete’de açıklandı! Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir?

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika kararıyla Prof. Dr. Halis Aygün'ün ÖSYM Başkanlığı görevinden alınmasının ardından yeni ÖSYM Başkanı kim oldu? merak edilmeye başlanmıştı. 4 Ağustos Tarihli Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre yeni ÖSYM Başkanı olarak Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

YENİ ÖSYM BAŞKANI BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy biyografisi ve tüm detaylar şöyle;