YENİ YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, genel af var mı?

Ceza indirimi bekleyen vatandaşların gündeminde 9. yargı paketi maddeleri ve içeriği yerini aldı. Yeni paket ile cezasızlık algısını ortadan kaldıracak birçok madde geliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek şartları uygun olmayan 400'e yakın cezaevinin kapatıldığını duyurdu. Peki, 9. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?
BAKAN TUNÇ: HAZIRLIK TAMAMLANDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 64 ülkeden temsilcilerin İstanbul'da bir araya geldiği "Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı"na katıldı ve toplantıda 9. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi'nin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek şartları uygun olmayan 400'e yakın cezaevinin kapatıldığını da söyledi.
9. YARGI PAKETİ YOLDA!
Bakan Tunç, toplumun ihtiyaçları ile bilişim teknolojilerinin gelişmesi, yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının ortaya çıktığını dile getirerek "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.
400'E YAKIN CEZAEVİ KAPANDI
Tunç, bugüne kadar şartları uygun olmayan 394 cezaevini kapattıklarını, insan hakları ve çağdaş ceza adalet sistemine uygun 299 cezaevinin hizmete açılmasını sağladıklarını bildirdi.
Şu anda cezaevlerinde bir yoğunlaşma olduğunu aktaran Tunç, bu konuya çözüm sağlama konusunda gayretlerini sürdürdüklerini dile getirdi.
9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni düzenlemeleri getirecek 9. Yargı Paketinin Meclis'e geliş tarihi özelinde şu sözleri kaydetti:
"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."
9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?
Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:
"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."
"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız."
KADINLARIN BEKARLIK SOYADINA VİZE
Bunların yanı sıra AK Parti'nin nisan ayı içinde sunmayı planladığı 9. Yargı Paketi'nde önemli maddeler yer alıyor. Anayasa Mahkemesi'nin görev alanıyla ilgili pakette herhangi bir madde yer almazken, toplumdaki cezasızlık algısına karşı CMK'da yapılacak değişikliklerin yanı sıra, kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğuna ilişkin madde ve ön ödemeye tabi suçlar hakkındaki düzenlemeler bu pakette olacak.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.