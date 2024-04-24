YENİ YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, genel af var mı?

Ceza indirimi bekleyen vatandaşların gündeminde 9. yargı paketi maddeleri ve içeriği yerini aldı. Yeni paket ile cezasızlık algısını ortadan kaldıracak birçok madde geliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek şartları uygun olmayan 400'e yakın cezaevinin kapatıldığını duyurdu. Peki, 9. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?