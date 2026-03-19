Yeni yuvada ilk bayram heyecanı

Adıyaman'a 25 kilometre uzaklıktaki Sarıharman Köyü, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. 190 evin yıkıldığı köy, devlet tarafından yeniden inşa edildi. 3+1 büyüklüğündeki evlerine yerleşen köylüler, bayrama yeni yuvalarında girmenin mutluluğunu yaşıyor. Köylü kadınların imece usulü hazırladığı yöresel lezzet taplama ile köyde bayram hazırlıkları başladı. Bayramların vazgeçilmez lezzetlerden biri olan bazlama ise her gün bir komşunun evinde yapılarak bayrama hazırlanıyor.

DEVLET SÖZÜNÜ TUTTU

SABAH, depremde evleri yıkılan ve yerine devlet tarafından yapılan köy evine yerleşen Nejdet ve Saime Özdemir çiftine konuk oldu. Yeni yapılan köy evlerinden memnun olduğunu belirten Nejdet Özdemir, "Depremde köyümüzde 190 ev yıkıldı. Biz enkaz altında kalmadık ancak evimiz ağır hasar almıştı. Depremden sonra 2 ay çadırda, daha sonra konteynerde kaldık. Yaklaşık 1 ay önce yeni evlerimize yerleştik. Devletimiz sözünü tuttu, köy evlerimizi yapıp bize teslim etti" dedi.