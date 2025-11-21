Yeni yuvalarına kavuşmasının sevinci yaşadılar: Bu mutluluk tarif edilemez

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Pirsultanlı Köyü'nde yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtarları depremzede vatandaşlara teslim edildi. Yeni yuvalarının anahtarını Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın elinden alan vatandaşlar, "Çok güzel ev yapmışlar. Bu kadar beklemiyordum. Bu mutluluk tarif edilemez" diyerek sevinçleri dile getirdiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Pirsultanlı Köyü'nde yapımı tamamlanan 8 köy evinin anahtarlarının teslimi için tören düzenlendi. Aynı köyde daha önce 55 konutu teslim ettiklerini ifade eden Vali Yılmaz, "Şimdi 8 konut ile birlikte toplam 63 konutumuzu teslim etmiş olduk. Konutlarımız çok güzel yapılmış, 145 metrekare, her biri için 19 ton demir kullanılarak yapılmış çok sağlam, sağlıklı, ömürlük konutlar. Mutluluk, içinde otursunlar" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz'ın elinden yeni yuvalarının anahtarlarını alan ve hep birlikte poz veren vatandaşların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Konutları çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, "Gerçekten böyle bir ev beklemiyorduk. Çok güzel yapmışlar. Allah devletimize zeval vermesin. Bu mutluluk tarif edilemez" dediler.