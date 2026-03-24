‘Yeni yuvamızda bayram huzurlu geçti’

Hatay'da depremde yuvaları yıkılan afetzede aileler, bayramı yeni yuvalarında geçirmenin mutluluğunu yaşadı. İskenderun ilçesindeki Cebike Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarında hayatını sürdüren Dönmez ailesi, bayramı yeni yuvasında geçirdi. Hüseyin Dönmez, "Ev çıkınca yeni yuvamıza yerleştik, o kadar sevindim ki yani evsizlik kötü, yetkililere çok teşekkür ederiz. Allah devletimize zarar vermesin, emeği geçen herkese teşekkür ederiz ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" dedi. Akın Ateş ise, "Misafirliğe geldik. Devletimiz sağ olsun, buradaki TOKİ'leri de inşa ederek vatandaşlarımızı ev sahibi yaptı" diye konuştu.